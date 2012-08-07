Киркоров и Мадонна ненадолго уединились тет-а-тет (ФОТО)

Королева мировой поп-музыки МАДОННА второй день находится в Москве . Она прилетела в столицу со своими детьми и молодым бойфрендом. В СК "Олимпийский" состоится единственный в столице концерт мировой звезды.

Стоимость билетов доходят до 200 тысяч рублей. Мадонна остановилась в роскошном отеле с видом на Красную площадь - ради нее руководство отеля пошло на беспрецедентный шаг. Между двумя шикарными люксами на этаже, где проживает звезда, прорубили стену.

Впервые Мадонна вышла в свет на открытие своего фитнес-клуба "Хард Кэнди". Это третий клуб Мадонны во всем мире. Его убранство, устройство и интерьеры выбирала лично сама певица.

Внутри клуба ее ожидали с десяток приглашенных вип-гостей - российских знаменитостей. Среди них были Филипп Киркоров, Оксана Пушкина, Никас Сафронов, Ирина Роднина, Дима Билан, Анита Цой...

Единственной русской звездой, которой Мадонна предоставила частную аудиенцию, стал Филипп Киркоров. Певица сама позвала Филиппа к себе. Киркоров приехал к Мадонне не с пустыми руками, а с раритетным презентом - первой виниловой пластинкой "Ты, ты, ты" 1991 года выпуска, на которой была изображена Мадонна в компании самого Филиппа. Увидев себя, мировая звезда, рассмеялась и с удовольствием снялась на память с Киркоровым под завистливые взгляды менее удачливых "вип-гостей", сообщает eg.ru.