Певица Юлия Началова вернулась в Москву из американского госпиталя

Певица Юлия Началова, в конце июля госпитализированная в США, вернулась сегодня в Москву, где продолжит подготовку к своему бенефису. Об этом сообщила пресс-агент артистки Анна Исаева.



Началова летала в США, чтобы решить юридические вопросы, связанные с правами на некоторые песни из нового альбома. По прилету в Лос-Анджелес артистка была госпитализирована в одну из клиник города с приступом острой почечной недостаточности. Это уже не первый раз когда болезнь дает себя знать. Однажды российские врачи спасли певицу, теперь помогли американские. Юля хорошо выглядит, неплохо себя чувствует.

Пресс-агент певицы также добавила, что проблемы со здоровьем не повлияют на концертные планы певицы, и ее бенефис, в котором примут участие Николай Басков, Григорий Лепс, Лолита, Лариса Долина и другие российские звезды, как и планировалось, пройдет в октябре.

Началовой пришлось задержаться в аэропорту Шереметьево из-за потери багажа. "Пропал один из чемоданов Юли, в котором она везла клюшки для хоккеиста Александра Фролова. Нам обещают вернуть багаж через два дня, сейчас Юля будет писать заявление", - сказала Исаева, сообщает РИА Новости.





