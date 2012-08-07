Экстрасенс предсказала Геннадию Малахову рождение сына

Важные изменения произойдут в жизни известного целителя и ведущего на телевидении программ о здоровье Геннадия Малахова. Малахов вернется на Первый канал. А через несколько лет Геннадий Петрович станет отцом.

То, что у Малахова в будущем родится сын, ему предсказала экстрасенс Дарья Миронова. Экстрасенс давно дружит с целителем и пришла на съемки одной из программ.

По словам Дарьи, Малахов очень позитивный и светлый человек, с чистой энергетикой, сообщает "7 Дней". Миронова как-то увидела, что в ближайшем будущем его ждет новая ступень в карьере и пополнение в семействе.