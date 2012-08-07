Катя Гордон вступилась за Ваенгу стихами

Радиоведущая и общественная активистка Катя Гордон написала стихи в поддержку Елены Ваенги, которая на днях высказала все, что думает по поводу участниц Pussy Riot и наказания, которого они заслуживают.



Ее мнение обсуждали все, кому ни лень. Вернее, не мнение, а форму подачи и неграмотность певицы. Естественно, не обошлось и без сатирических нападок Ксении Собчак.

Катя поспешила на помощь Елене.



Из Twitter Кати Гордон:



Тут Виктор ШЭндЭрович и дочка Собчака,

Нашли себе по силам, «реального врага»!

Опаснее, чем Путин, ужасней, чем война.

Какая-то Ваенга указанна была!



В остальных четверостишиях Гордон называет Ваенгу «Чуровым в юбке» и «коррупцией с косой», намекая на то, что певица стала настоящей «красной тряпкой» для многих активистов оппозиции.

ТаквотонЧуров в юбке!

Коррупция с косой!

по сцене как по трупам шатается босой!

еемы уничтожим,ееиспепелим-

и будем жить единым Михайловымодним.



Не забывает радиоведущая и о Ксении Собчак:

А пишет как видали?

Собчак уже давно

освоила Т9

а этой все равно!





Свое выступление Гордон объяснила тем, что «Ваенгу все грызут и пытаются сделать из нее главного политического врага».





