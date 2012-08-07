Катя Гордон вступилась за Ваенгу стихами
7 августа 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Радиоведущая и общественная активистка Катя Гордон написала стихи в поддержку Елены Ваенги, которая на днях высказала все, что думает по поводу участниц Pussy Riot и наказания, которого они заслуживают.
Ее мнение обсуждали все, кому ни лень. Вернее, не мнение, а форму подачи и неграмотность певицы. Естественно, не обошлось и без сатирических нападок Ксении Собчак.
Катя поспешила на помощь Елене.
Из Twitter Кати Гордон:
Тут Виктор ШЭндЭрович и дочка Собчака,
Нашли себе по силам, «реального врага»!
Опаснее, чем Путин, ужасней, чем война.
Какая-то Ваенга указанна была!
В остальных четверостишиях Гордон называет Ваенгу «Чуровым в юбке» и «коррупцией с косой», намекая на то, что певица стала настоящей «красной тряпкой» для многих активистов оппозиции.
ТаквотонЧуров в юбке!
Коррупция с косой!
по сцене как по трупам шатается босой!
еемы уничтожим,ееиспепелим-
и будем жить единым Михайловымодним.
Не забывает радиоведущая и о Ксении Собчак:
А пишет как видали?
Собчак уже давно
освоила Т9
а этой все равно!
Свое выступление Гордон объяснила тем, что «Ваенгу все грызут и пытаются сделать из нее главного политического врага».