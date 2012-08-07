Ким Кардашьян похудела на секс-диете

Американская светская львица Ким Кардашьян резко похудела всего лишь за неделю.

Пышные формы звезды реалити-шоу оказались под угрозой. За прошлую неделю Ким Кардашьян потеряла более трех килограммов.

Оказалось, бурные любовные утехи с рэпером Канье Уэстом поспособствовали похуданию. Близкие друзья Ким говорят, что она подсела на «секс-диету». Известно, что активные занятия сексом сжигают калории и снижают аппетит.

Но возлюбленный Кардашьян в восторге от ее фигуры и не хочет, чтобы она стала худее, пишет «7 Дней». Уэстон хочет, чтобы она была счастливой и здоровой и нравиться ему, а не себе.