Знаменитая сваха Роза Сябитова отчитала Гогена Солнцева

Знаменитая телесваха Роза Сябитова с сочувствием относится к бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2», а сейчас певцу Гогену Солнцеву. Мудрая Роза понимает, что этому молодому человеку, не имеющему таланта и способностей, трудно в жизни. И вообще, телесваха, если бы это был ее сын, отлупила бы его ремнем.

А когда-то Сябитова и Солнцев были в дружеских отношениях. Гоген даже присутствовал на юбилеи телесвахи. Но все испортило обвинение экстравагантного певца.

Побывав на программе «Давай поженимся» Гоген заявил, что ведущая передачи Роза Сябитова якобы была навеселе. Он вообще сказал, что Роза злоупотребляет алкоголем и даже на программу часто приходит «под мухой». Сябитова не промолчала. По ее словам, она вообще крепкие напитки практически не употребляе, пишет теле-гид «7 Дней». И человек дисциплинированный, любит свою работу и уважает коллег.

«На месте его матери я бы дала ему ремня, чтобы скорректировать его поведение», - заявила Сябитова. Но Солнцев считает, что это все «шуточки».