Иван Охлобыстин станет папой седьмого ребенка?

Слухи о том, что звезда сериала "Интерны" актер Иван Охлобыстин станет отцом седьмого ребенка появились в Интернете. Иван Охлобыстин и актриса Оксана Арбузова вместе с 1995 года.

У пары шестеро детей: два сына - Савва и Василий и четыре дочки - Евдокия, Анфиса, Варвара и Иоанна. Слух о беременности супруги Охлобыстина появился после посещения их большим семейством премьеры мультфильма "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф".

Актер, озвучивший в этом мультике одного из героев, и рассказал, что уже готов к появлению еще одного малыша на свет, пишут Звезды.ру.

Но недавно Охлобыстин с супругой и детьми забирал из роддома коллегу по сериалу "Интерны" Светлану Пермякову. Тогда он сказал, что его матушка пока не готова к рождения еще одного малыша.