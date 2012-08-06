Кристина Орбакайте пообещала рожать еще

Кристина Орбакайте - певица и многодетная мама - уже в строю и дает концерты. Своего третьего ребенка - дочку Клавдию Кристина родила 30 марта в Майами. 40-летняя артистка быстро пришла в отличную форму.

Недавно с мужем и малышкой Кристина вернулась в Россию и приступила к гастролям. Орбакайте не планировала долго расслабляться и обещала поклонникам, что не даст им скучать. В эти дни концерты Орбакайте проходят в Сочи. В этот черноморский город, где сейчас самый пляжный сезон, она прилетела с супругом Михаилом Земцовым.

"АН" писали, что бабушка Клавдии Примадонна Алла Пугачева с радостью остается с внучкой. Совсем недавно Алла Борисовна и Кристина мечтали о маленькой девочке. В Сочи на концерте Орбакайте объявила, что ее вынужденный перерыв закончился. Певица радовалась, что начались гастроли. Но артистка предупредила, что будет рожать дальше. А петь - больше и дольше.

По признанию Кристины, она счастлива, что снова стала мамой. "Любить - это мое счастье, и я хочу, чтобы оно продолжалось вечно", - искренне радовалась Орбакайте.