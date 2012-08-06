Ирина Швец опровергла слухи, что Басков позвал ее замуж

Популярный певец и гениальный тамада Николай Басков и его подруга Ирина Швец посмеялись над слухами об их предстоящей свадьбе. В своем Твиттере красотка из украинского города Черновцы написала, что Николай не предлагал ей стать его женой.

Она пояснила почему: "Потому что мы просто друзья!". Слухе о новой возлюбленной артиста появились после того, как Ирина Швец приняла участие с тенором в украинском телепроекте "Золушка для Баскова" еще в прошлом году. Тогда вместе с красавицей из Украины - юристом по профессии - Басков путешествовал по Европе, по 12 странам.

Претенденток на "золушку" было пять тысяч. Недавно Николай появился с Ириной на конкурсе "Новая волна-2012" в Юрмале. Слухи об их возможной свадьбе поползли сразу.

Напомним, в июле Николай Басков вел юбилей Григория Лепса. Певец зажег с Лерой Кудрявцевой. Григорий Лепс широко отметил свой юбилей, пригласив вести торжество знаменитого артиста и популярную телеведущую.