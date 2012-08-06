Оксана Пушкина выходит замуж за американца?

Ходят слухи, что известная телеведущая Оксана Пушкина, похоже, планирует в скором времени выйти замуж. Об избраннике Оксаны известно мало, но кое-какие сведения «просочились».



Одному из СМИ Пушкина рассказала: "Он очень деловой человек. Мы друг друга нашли благодаря ИТ-технологиям. Мы познакомились в Интернете через Твиттер. Он американец".

Ну а самое главное - он уже сделал предложение руки и сердца и подарил обручальное кольцо. Осталось только одно - назначить день свадьбы. Впрочем, телеведущая отшучивается фразой "Я знаю, что это будет 13.13.12..."



Оксана Пушкина в свои скорые пятьдесят лет занимается бегом и даже планирует пробежать тридцатикилометровый марафон. Она, кстати, закончила спортивную школу с разрядом мастера спорта по художественной гимнастике.

Поклонники телеведущей уже вовсю радуются столь неожиданной и приятной новости о свадьбе и желают ей "счастья и семейного благополучия", пишет uznayvse.ru.



