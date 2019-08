Православную общественность волнует приезд Мадонны

Представители православной общественности уверены, что Мадонна может выступить против петербургского закона о пропаганде гомосексуализма и суда над Pussy Riot и тем самым внести "смуту" в российское общество.



При этом массовых акций протеста они не планируют, только сожгут постер с изображением поп-певицы.

Мадонна 7 августа даст концерт в Москве, а 9 августа выступит в Санкт-Петербурге.

Ранее против концерта Мадонны в Варшаве выступали польские католики, в этом году собравшие более 40 тысяч подписей противников знаменитости. В 2006 году в Москве состоялся массовый митинг православной общественности против концерта Мадонны.



"Она вообще не имеет представления о нашей жизни - совсем недавно она путала названия стран, в которые приезжала. Какие заявления она сделает, сколько народу придет на ее концерт? Она уже не королева, она бабушка современного "попа", которая никаким образом своими высказываниями не имеет отношения к нашей жизни и к процессу духовного возрождения нашего общества. Но какую-то смуту в него привнести может", - заявил Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев.



Глава Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович-Никшич сообщил РИА Новости, что его организация не подготовила никаких акций к концерту Мадонны, но не исключил, что спонтанные проявления протеста могут быть.

"А когда у нее концерт? Завтра у нас точно ничего не будет. Но может быть, будут какие-то акции потом - возможно, мы сожжем постер с ее изображением", - сказал он.



Сопредседатель православного молодежного движения "Георгиевцы" Степан Медведко не видит причин для протеста против концертов Мадонны в России в этом году - "если будет все благопристойно". Он отметил, что во время прошлого визита певицы в Россию православная общественность протестовала против ее концерта, так как в шоу присутствовала "пародия на распятие", что христиане расценили как кощунство.

"Очень забавно, когда музыканты начинают лезть в политику, пытаются изображать из себя каких-то посланцев мира, при этом не особо разбираясь в реалиях и ситуации. Хочет кого-то поддержать, заявить - Бога ради, пусть заявляет, это ее личное дело. Ничего, кроме усмешки, в данном случае это не вызовет, потому что кто она такая, чтобы ее слушать? Мы самостоятельное государство, нам никто не указ - ни Америка, ни Англия, ни Китай. Скажет и скажет - имеет право говорить, мы же не запрещаем свободу слова", - добавил Медведко.



Глава Корпорации православного действия Кирилл Фролов считает, что любые высказывания поп-звезды о группе Pussy Riot будут "открытой формой давления на нашу страну".

"Мы не знаем, насколько будет рационально проводить сейчас акцию перед концертом, но очередной вояж псевдозвезды является поводом поставить вопрос о суверенитете России в сфере культуры и "ударить" по Чикконе православной духовной культурой", - сказал Фролов. Он полагает, что "кубанский казачий хор куда лучше".



Куратор Совета православных молодежных организаций города Москвы, ответственный секретарь Епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы Вадим Квятковский заявил РИА Новости, что ему ничего не известно о возможных акциях протеста.

"Дело в том, что в наш совет входит несколько десятков организаций и каждая из них при желании может действовать самостоятельно. Я пока не знаю, готовится ли православная молодежь действовать против ее выступлений, но думаю, что нет, потому что в целом нам это представляется нецелесообразным. Ее выступления в поддержку гей-парадов в Санкт-Петербурге встретят обвинения со стороны закона. Мы ничего не планируем", - сказал Квятковский РИА Новости.



В Синодальном отделе Московского патриархата по делам молодежи также не знают о возможных акциях протеста.

"Может быть, что-то спонтанное будет, но у нас нет об этом никакой информации. Скорее всего, в этом году вряд ли что-то будет", - сказала пресс-секретарь Синодального Отдела по делам молодежи РПЦ Мария Темнова.



Как сообщали западные СМИ, активисты движения за свободу Pussy Riot надеются, что во время своего концерта в Москве Мадонна присоединится к своим коллегам по цеху и публично выразит поддержку трем участницам панк-группы Pussy Riot, которые обвиняются в хулиганстве.

Ранее музыканты трех известных группы - The Who, Pulp и Pet Shop Boys - написали письмо в поддержку трех арестованных по делу о хулиганстве участниц группы Pussy Riot. Письмо было опубликовано в газете The Times накануне приезда президента РФ Владимира Путина в Лондон, где проходят Игры ХХХ Олимпиады. Кроме того, Pussy Riot также поддержали музыканты Питер Гэбриэл, Нина Хаген, Марк Алмонд, режиссер Терри Гиллиам, известный британский комик и писатель Стивен Фрай и другие.