Алексею Глызину придется заплатить за простой троллейбусов

Известный певец Алексей Глызин, неправильно припарковав свой автомобиль, нарушил движение семи рейсов троллейбусов. Теперь ему придется выплатить ГУП "Мосгортранс" более двенадцати тысяч рублей.



Его машина 1 августа стояла около 40 минут под контактной сетью в центре Москвы во втором ряду, из-за этого движение троллейбусов №78 было задержано. На место сразу же выехал экипаж ГИБДД, сотрудники дождались нарушителя, которым и оказался Глызин. Сам певец не стал отрицать факт нарушения ПДД и сообщил РИА Новости, что готов возместить ущерб "Мосгортрансу".

В противном случае, если этого сделано не будет, материалы дела будут направлены в суд.

Певец рассказал, почему оставил свой автомобиль под контактной сетью. "Я приехал на съемку программы, посвященной 100-летию ВВС России, где я служил. Там я был минут 40, а когда вышел, то увидел кошмарную ситуацию - моя бедная машина стояла там, где обычно троллейбус поворачивает. Я даже не предполагал, что я устрою такой бедлам".