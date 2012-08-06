Филипп Киркоров признался, почему решился на рождение дочери и сына

Король российской эстрады Филипп Киркоров, который за один год с небольшой разницей стал отцом дочери и сына признался, почему "родил" детей. Оказывается, артист больше всего в жизни страшится одиночества.

Оно очень пугает Филиппа. Киркорову надоело приходить в пустой дом, где его никто не ждет, сообщает 7d.org.ua. Отчаявшись встретить женщину своей мечты, такую как его бывшая единственная законная жена Алла Пугачева, артист принял решение воспользоваться услугами суррогатной матери.

Дети Киркорова родились в США. Певец показал фотографии с крещения дочки Аллы-Виктории в России. А о маленьком сыне Филипп Бедросович решил подробностей не рассказывать.