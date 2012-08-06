Ольгу Кабо с новорожденным сыном выписали из роддома

Актрису Ольгу Кабо выписали на днях из роддома. 44-летняя актриса стала мамой во второй раз. Сына Виктора Кабо рожала в Москве.

Из клиники ее с маленьким сыном, которого назвали Виктором, встречал муж Николай и лучшая подруга Алика Смехова. По словам Ольги, малыш похож на свою старшую сестру Танечку. Татьяна - дочь актрисы от первого брака.

Напомним, Ольга Кабо родила в минувший вторник. Мальчик появился на свет весом 3210 граммов и ростом 49 сантиметров.

"АН" сообщали, что в конце июля мамой стала 40-летняя звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова.

Молодую мамочку встречали супруги Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова.