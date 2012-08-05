В Москве завершился финал национального этапа конкурса красоты " Миссис Вселенная — 2012". Участвовать могли только замужние женщины. Наличие детей приветствовалось. Победительницей стала москвичка, мама двух дочек, Иветта Шевченко.



Жюри конкурса возглавляла директор Британского модельного агенства Инга Гончарова. В него вошли, в том числе, Костя Цзю, Руслан Нигматуллин и художник Никас Сафронов. Теперь москвичке предстоит соревноваться за звание самой красивой замужней женщины планеты с 39-ю претендентками со всего мира. Финал конкурса пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 13 августа: в 2009 г. «Миссис Вселенная» стала уроженка этого города Ирина Загоруйко.

















фото с сайта kp.ru