Мадонне разрешили в Москве прогулки и отказали в мигалке. ВИДЕО

В Москву в воскресенье прилетает поп-дива Мадонна, которая даст единственный концерт в российской столице во вторник в спорткомплексе "Олимпийский" и откроет собственный фитнес-клуб "Hard Candy".

"Я страшно рада тому, что мой клуб открывается именно в Москве, так как еще со времен последнего тура этот город и его жители занимают особое местно в моем сердце", - говорит сама Мадонна, передает портал Новости Израиля.

Российские власти отказались предоставить певице эскорт с "мигалкой" для перемещения из аэропорта в отели и на концерт. На это пожаловался в эфире "Дождя" промоутер концерта Мадонны в Москве Ильдар Бакеев.

По словам Бакеева, организаторы концерта дошли до самого "верха" в МВД, но везде получили отказ со ссылкой на новый закон, ограничивающий использование спецсигналов. Он отметил, что в Париже Мадонне предоставили эскорт.

Мадонна до поездки планировала "прогуляется по Москве". Будем надеяться, что не перед долгожданным концертов в связи со столичными пробками.

Вместе с Мадонной в Россию приедут более 100 музыкантов и танцоров, около 400 человек персонала. Возможно, на сцену выйдет и ее сын - 11-летний Рокко.

На разогреве у звезды выступит шведский ди-джей Alesso. Сама же певица исполнит песни со своего нового альбома "MDNA" - "Girls Gone Wild", "Revolver", "Gang Bang" и знаменитые хиты, в числе которых "Vogue", "Papa Don't Peach", "Like a Prayer".

Для концерта везут оборудование на 44 грузовиках, поскольку Мадонна планирует показать в Москве шоу с уникальной сценографией, спецэффектами, цирковыми номерами и видеоинсталляцией на огромных экранах.

"Это будет представление XXI века с невиданным ранее объемным дизайном и новаторской режиссурой", - заверяют организаторы турне.

Билеты на концерт стоят от 1750 до 50 тыс. рублей.

Американская певица даст концерт в Москве в рамках своего девятого по счету мирового турне в поддержку нового альбома. Тур стартовал 29 мая в Тель-Авиве. Он охватывает 26 европейских городов, среди которых Лондон, Париж, Милан, Берлин, а также Санкт-Петербург, где она будет петь 9 августа.

"АН" писали, что 53-летняя Мадонна за свою карьеру продала свыше 300 млн копий альбомов. Она - семикратная обладательница наград Grammy, одна из самых известных певиц мира.