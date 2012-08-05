Стасу Михайлову все тяжелее день ото дня общаться с тещей

Любовь Жуйкова, теща известного певца Стаса Михайлова, судя по всему, объявила войну соседям по новой московской квартире. Или они ей, хотя обвинения женщины в свой адрес отрицают.



А обвинения нешуточные. Любовь уверена в заговоре соседей. Якобы в подъезде появляются листовки, порочащие ее имя, ее постоянно ругают нецензурной бранью. Когда-то, якобы, Любовь оказалась запертой в квартире – дверь подперли садовым инструментом. А недавно она обнаружила у своих дверей погребальный венок и свечи.

Соседи все отрицают, более того, начинают думать о нечистой силе, вселившейся в женщину. Ее будто бы подменили, и поговаривают, что у Жуйковой даже помутился рассудок. При этом частенько, если возникает какой-то конфликт, Любовь грозит, что зять расправится с любым, кто посмеет ее обидеть.

Может быть, среди соседей действительно есть недоброжелатели, которые таким образом хотят испортить жизнь женщине. Но и сам Стас Михайлов говорит, что в последнее время он буквально перестал узнавать свою тещу, она очень сильно изменилась, сообщает iaposad.info.



