"Света из Иваново" прошлась по "светской львице" (ВИДЕО)

Светлана Курицына (она же - "Света из Иваново"), стремительно ворвавшаяся в рейтинговую "элиту" масс-медиа, освоилась там и даже рискует отвечать на выпады недоброжелателей.



Главной среди таковых Светлана сочла Ксению Собчак. Экс- светская львица позволила себе несколько нелицеприятных публичных высказываний в адрес новоиспеченной телеведущей.



По мнению поклонников Светы (а их набралось уже на внушительный фан-клуб) причиной такой реакции Ксении служит исключительно профессиональный момент. Ведь в то время, когда от услуг Собчак отказываются ведущие каналы страны, Света получает собственную программу на федеральной "кнопке", да еще в прайм-тайм.



Так вот и появился на свет (простите за тавтологию) этот шутливый клип, снятый друзьями ивановской дивы, по ее, дивы, идеям. Простенько, а вот со вкусом или без - смотрите сами.