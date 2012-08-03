"Света из Иваново" прошлась по "светской львице" (ВИДЕО)
3 августа 2012, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Светлана Курицына (она же - "Света из Иваново"), стремительно ворвавшаяся в рейтинговую "элиту" масс-медиа, освоилась там и даже рискует отвечать на выпады недоброжелателей.
Главной среди таковых Светлана сочла Ксению Собчак. Экс- светская львица позволила себе несколько нелицеприятных публичных высказываний в адрес новоиспеченной телеведущей.
По мнению поклонников Светы (а их набралось уже на внушительный фан-клуб) причиной такой реакции Ксении служит исключительно профессиональный момент. Ведь в то время, когда от услуг Собчак отказываются ведущие каналы страны, Света получает собственную программу на федеральной "кнопке", да еще в прайм-тайм.
Так вот и появился на свет (простите за тавтологию) этот шутливый клип, снятый друзьями ивановской дивы, по ее, дивы, идеям. Простенько, а вот со вкусом или без - смотрите сами.
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