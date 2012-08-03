Анфиса Чехова после рождения сына сменила имидж (ФОТО)

Одна из самых сексуальных российских теледив Анфиса Чехова после рождения сына Соломона сменила имидж. Телеведущая всегда была с кудрями. Но на днях молодая мамочка сделала себе голливудское окрашивание.

В своем блоге Анфиса поделилась: «Моя парикмахер Женечка сделала мне модное окрашивание))) Обожаю её!!!». Сейчас ведущая «Секса в большом городе» с мужем Гурамом Баблишвили и малышом отдыхают в одном из подмосковных отелей, сообщает zvezdi.ru. Возможно, новую прическу Анфиса может поддерживать в порядке сама, не посещая всякий раз салон.