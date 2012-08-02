Ольга Бузова после замужества стала выглядеть солиднее и элегантнее (ФОТО)

Ольга Бузова после замужества сменила имидж. Ведущая телепроекта "Дом-2" стала по-новому укладывать волосы. У Оли теперь более объемная прическа. И телеведущая стала выглядеть намного солиднее и элегантнее.

Как настоящая замужняя дама. На фото Ольга смотрится отдохнувшей и счастливой.

Напомним, свадьба теле-дивы и футболиста Дмитрия Тарасова состоялась в июне. Ольга и Дмитрий зарегистрировали свои отношения официально.