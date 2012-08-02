Евгении Феофилактовой предсказал будущее великий Норузи

В будущее Евгении Феофилактовой из "Дома-2" заглянул знаменитый иранский предсказатель и победитель одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Мохсен Норузи. Любви между Антоном Гусевым и Евгенией нет и не предвидится.



Беременность молодой жены Мосхен считает удачным PR ходом для привлечения внимания публики. Ребенок будет жив и здоров. Предсказатель заглянул дальше и нагадал Евгении еще одного мужа, бизнесмена, который не захочет на ней жениться официально. У Гусева предсказатель увидел еще четырех девушек в будущем. Верить во все это или нет – решать молодым.



