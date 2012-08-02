Родители Жанны Фриске в восторге от возлюбленного дочери

Одна из самых обворожительных и сескуальных звезд шоу-бизнеса Жанна Фриске отдыхает в Италии со своим возлюбленным телеведущим Дмитрием Шепелевым. О том, что Жанна с любимым в Европе, рассказал ее отец.

Родители певицы признались, что дочь наконец познакомила их с Дмитрием. Владимир Борисович - отец Жанны - сказал, что они от Дмитрия в восторге, пишет "7 дней". Других подробностей о личной жизни дочери он не рассказал, посетовав, что Жанна даже близким родным рассказывает о себе крайне мало. Он не исключил, что дочь уже вышла замуж.

Родители Фриске благословляют ее на брак с Дмитрием Шепелевым.

Ни Жанна, ни Дмитрий не признаются, когда они оформят официально отношения, и находится ли артистка в интересном положении.