Солистка «А-Студио» Кэти Топурия решительно и смело поменяла свой имидж. Ради этого Кэти рассталась со своими шикарными длинными локонами, сделав новую креативную прическу.



В Юрмале во время проведения конкурса «Новая волна» она была еще в привычном всем образе, а накануне закрытия решилась на смелый экперимент, сообщает eg.ru. Певица выстригла часть волос, обрив практически половину головы.









фото с сайта eg.ru