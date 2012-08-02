У солистки "А - Студио" что-то случилось с головой (ФОТО)
2 августа 2012, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Солистка «А-Студио» Кэти Топурия решительно и смело поменяла свой имидж. Ради этого Кэти рассталась со своими шикарными длинными локонами, сделав новую креативную прическу.
В Юрмале во время проведения конкурса «Новая волна» она была еще в привычном всем образе, а накануне закрытия решилась на смелый экперимент, сообщает eg.ru. Певица выстригла часть волос, обрив практически половину головы.
фото с сайта eg.ru