Алена Водонаева не доверила сына няням

Алена Водонаева, новая ведущая шоу «Каникулы в Мексике», перевезла сына на место съемок. Алена не доверила ребенка няням, а решила, что ее малыш должен быть с ней. Вопрос - где муж...



« Моя семья уже давно здесь, просто я это не афиширую, чтобы не создавать лишний ажиотаж. Я уже и в апартаменты поудобнее переехала, в семейный и самый живописный район на мексиканском побережье – Каррерас. И к ребятам поближе, и условия для детей тут потрясающие. Пока я была одна, мне удобнее было в отеле», - рассказала Водонаева «КП».

« Богдан хулиган! Опять требовал блинчики с творогом с утра. Сделали ему, но он дал слово, что 2 недели кашей будет завтракать!» – написала Водонаева в «Твиттере».









фото с сайта eg.ru



Интересно, что про своего супруга Алена при этом ничего не рассказывает. Где находится ее муж Алексей, пока Алена трудится в Мексике, неизвестно.



