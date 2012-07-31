Анастасия Волочкова уже традиционно выложила новые фото на отдыхе в сеть (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Аришей и мамой отдыхает в Греции на острове Крит. Отдохнувшая, загорелая артистка выложила в Интернет свом новые фото, причем в купальнике.

У Насти уже стало традицией показывать, как она проводит время на море. Напомним, прошлогодние снимке на Мальдивах взорвали Интернет.

В Твиттере Волочкова выложила несколько фотографий и написала: "Позволила себе на отдыхе быть без косметики,накладных ногтей и негативного интернета. Это праздник!".

Анастасия рада, что ее маленькая Ариша уже не боится волн.