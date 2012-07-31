Кристина Орбакайте рассказала, почему Алла Пугачева не поехала в Юрмалу
31 июля 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева впервые не приехала в Юрмалу на конкурс молодых исполнителей «Новая волна» . А ее дочь Кристина Орбакайте, в конце марта ставшая многодетной мамой, представила звездное семейство.
Выступление Кристины в Юрмале стало ее первым появлением на публике после рождения Клавочки. Кстати, в Юрмале в этом году не было и Филиппа Киркорова. Максима Галкина тоже не увидели на Рижском взморье. Возможно, он помогал супруге Алле Борисовне нянчить любимую внучку.
Кристина рассказала, что не рискнула брать с собой малышку. По ее словам, с Клавочкой осталась бабушка Алла. «Пускай она наконец-то почувствует себя настоящей бабушкой», - сказала певица друзьям. Кристина показала фотографии маленькой Клавы, отметив, что кроха похожа на знаменитую бабушку - острый носик, такой же подбородок и взгляд. Орбакайте не стала рисковать здоровьем малышки, которая уже перенесла утомительный перелет из Майами в Москву.
Кристину сопровождал супруг Михаил Земцов.
Напомним, Алла Пугачева дала напутствие певице Лолите перел недавним выступлением в Витебске.