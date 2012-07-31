Певицу Юлию Началову перевели из реанимационной палаты в отдельную (ВИДЕО)

Состояние здоровья певицы Юлии Началовой, госпитализированной в Лос-Анджелесе прямо с самолета, улучшилось. Американские врачи перевели Юлю из реанимации в обычную палату.

У популярной певицы на прошлой неделе случился приступ острой почечной недостаточности. Отец Началовой, который смог оперативно вылететь в Штаты, рассказал, что дочке было очень плохо, она бредила, призывала о помощи, звала родителей, дочку Верочку. Сейчас врачи подлечивают российскую артиску. Началову выпишут через неделю.

Поклонники Юлии Началовой переживают за нее и желают скорейшего выздоровления.