Певицу Юлию Началову перевели из реанимационной палаты в отдельную (ВИДЕО)
31 июля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Состояние здоровья певицы Юлии Началовой, госпитализированной в Лос-Анджелесе прямо с самолета, улучшилось. Американские врачи перевели Юлю из реанимации в обычную палату.
У популярной певицы на прошлой неделе случился приступ острой почечной недостаточности. Отец Началовой, который смог оперативно вылететь в Штаты, рассказал, что дочке было очень плохо, она бредила, призывала о помощи, звала родителей, дочку Верочку. Сейчас врачи подлечивают российскую артиску. Началову выпишут через неделю.
Поклонники Юлии Началовой переживают за нее и желают скорейшего выздоровления.