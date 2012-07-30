Полеты на вертолете с Ксенией Собчак стартуют в сентябре

На прошлой неделе на канале «Дождь» вышел в эфир последний в этом сезоне выпуск ток-шоу «Собчак живьем». По слухам, Ксения Собчак решила принять участие в новом спецпроекте телеканала.



Старт ему будет дан только в сентябре, а пока она совместно с главным редактором Михаилом Зыгарем работает над концепцией и названием. Говорят, гостями проекта будут губернаторы, сообщает vokrug.tv.

«Собчакживьем в сентябре запустит новый спецпроект — я и @zygaro (Зыгарь) берем интервью в вертолете — помогите с названием. Пока рабочее „Вид сверху“. Варианты?» — написала Ксения в своем Twitter.

На сегодняшний день Ксения Собчак ведет общественно-политическую программу «Собчак живьем» на телеканале «Дождь» и передачу «Госдеп 2» на сайте проекта «Сноб».

Ранее она была вынуждена была закончить свою работу в реалити-шоу «Топ-модель по-русски» и «Госдеп» на Муз-ТВ, а также в телепроекте «Дом-2», ведущей которого она была с 2004 года.



