Стас Михайлов сместил Марию Шарапову в рейтинге российских звезд

Рейтинг 50 самых богатых и популярных российских звезд впервые возглавил певец Стас Михайлов. Журнал Forbes шесть лет составлял этот рейтинг и его всегда возглавляла теннисистка Мария Шарапова.

Теперь в ТОП-50 первую строку занял Михайлов, а у Шараповой вторая позиция. Отметим, Стас Михайлов – дебютант рейтинга. На третьем месте - Алла Пугачева.

Позицию в рейтинге специалисты Forbes учитывали оценивая три фактора: дохода за год (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года), внимания СМИ и интереса, вызываемого у пользователей в поисковой системе «Яндекс». Стас Михайлов оказался самым популярным в «Яндексе» – 14,4 млн. запросов.

У теннисистки Марии Шараповой остается самым высоким годовой доход - 24,8 млн. долларов. Заработки певца уступают – 20 млн. долларов. На третьем месте по этому показателю – хоккеист Александр Овечкин, за учетный период заработал 12 млн. долларов.По запросам в поисковой системе на втором месте группа «Ранетки», но два других фактора рейтинга поставили их на 19-е место.

Певица Елена Ваенга «звезда» под номером 9. По показателям «Яндекса» у нее третья позиця - 8,22 млн. запросов. Но подкачал доход – 6,4 млн долларов и незначительное количество публикаций в бумажной прессе – 77 раз.