Ирине Дубцовой пришлось открыть маленькую тайну

Об изменениях в личной жизни певицы и композитора Ирины Дубцовой стало случайно известно в Юрмале. В этом латвийском городе состоялся конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2012".

"АН" сообщали, что Ирине Дубцовой стало плохо, вызывали скорую помощь. И они с супругом были шокированы известием о беременности Ирины. Вот тогда артистке и пришлось открыть маленькую тайну.

Дубцова сообщила, что официально вышла замуж в январе. Ее супруга зовут Константин. Они вместе уже три года, но расписались несколько месяцев назад. На свадьбе был только самый близкий круг людей возлюбленных, передает 7d.org.ua.

СМИ это событие в жизни певице не освещали. По словам Дубцовой, в свое время было очень много внимания к ее персоне, к семейной и личной жизни. Ирина пояснила, что именно поэтому очень долго скрывала своего молодого человека, а сейчас уже мужа Константина.

Напомним, победила на фестивале россиянка - певица Niloo.