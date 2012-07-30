Аллегрову довели до слез мужчины - Николаев, Крутой и Кобзон (ВИДЕО)

Империатрицу российской эстрады Ирину Аллегрову довели до слез мужчины-коллеги - Игорь Николаев, Игорь Крутой и Иосиф Кобзон.

В Юрмале на закрытии конкурса «Новая волна» Николаев, Крутой и Кобзон прочитали стихи собственного сочинения, посвященные Аллегровой. Ирина растрогалась и предупредив: «Сейчас заплачу!», пустила слезу. Все зрители в зале дружно встали, приветствуя легендарную певицу, сообщил корреспондент портала Аргументы.ру.

А этот год у нее прощальный. После того, как мэтры прочли свои послания в честь звезды, Аллегрова обратилась к поклонникам: «Я не раз говорила, что в моей жизни есть настоящие друзья. Но один из самый верных – это вы, мои зрители. Низкий вам поклон!».

Напомним, ранее Ирина Аллегрова объявила, что завершает концертную деятельность, уходит со сцены.