Ирине Дубцовой в Юрмале вызывали скорую помощь

Певице и композитору Ирине Дубцовой в Юрмале на «Новой волне» стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь. Но на состояние здоровья артистки повлияли не жара и напряженная работа.

Врачи осмотрели Ирину и сообщили ей важную информацию - она беременна. Для певицы и ее супруга это было настоящим шоком. По признанию Дубцовой, это случилось неожиданно. И они с супругом Костей пока даже до конца не осознали. Врачи считают, что у Ирины Дубцовой родится девочка, пишет 7d.org.ua.

У певицы уже есть сын от первого брака с певцом Романом Черницыным.