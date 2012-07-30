Светлану Пермякову с дочкой из роддома забирал Иван Охлобыстин (ФОТО)

Актрису Светлану Пермякову, недавно впервые в 40 лет ставшую мамой, выписали с новорожденной дочкой Варенькой из роддома. Молодую мамочку встречали супруги Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова.

Охлобыстин - коллега Пермяковой и многодетный отец. У них с бывшей актрисой Оксаной Арбузовой своих шестеро детей. Светлана доверила Ивану держать новорожденную Варвару на руках, пока сама она принимала цветы и поздравления.

Девочка – долгожданный ребенок актрисы. Рождение этого ребенка 40-летняя Светлана Пермякова считает чудом.

"АН" сообщали, что звезда "Интернов" родила дочь 21 июля. Своим счастьем буквально через несколько дней поделилась с поклонниками в Твиттере. Светлана попросила всех верующих молиться за ее малышку.