Младший брат Пэрис Хилтон арестован за употребление марихуаны

Все уже привыкли к тому, что знаменитая актриса и певица Пэрис Хилтон (31) часто является героиней скандальных новостей. В этот раз в центре внимания оказался младший брат Пэрис – Конрад (18).



По информации американского интернет портала TMZ , специализирующегося на новостях о жизни звёзд, брат Пэрис был арестован после того, как тест на марихуану дал положительный результат. Ранее он уже имел дело с полицией в связи с употреблением марихуаны. Теперь он останется в тюрьме до понедельника и предстанет перед судьей, который будет решать, как поступить с наследниками династии известной сети отелей.

Конрад Хилтон является самым молодым из клана Хилтон. Он вместе со своими сестрами Пэрис (31), Ники (28) и братом Баррон II (22) претендует на часть наследия магната Баррона Хилтона, состояние которого оценивается в два миллиарда евро.



