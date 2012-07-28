Юлия Началова попала в больницу прямо из аэропорта Лос-Анджелеса

Певица Юлия Началова последнее время живет на две страны. В США в Лос-Анджелесе артистка работает в студии, записывая свои песни. В очередной раз, направляясь на запись, Юлия попала в больницу.

Плохо певице стало прямо в самолете, выполнявшем рейс Москва - Лос-Анджелес. По словам друзей Началовой, подробностей они пока не знают. Известно лишь, что ей потребовалась помощь медиков. Американские врачи осмотрели Юлю и увезли в клинику прямо из аэропорта.

По предварительным данным, врачи оценивают состояние 31-летней Началовой как тяжелое. С каким диагнозом артистка попала в больницу - не сообщается. В США уже вылетел ее отец, композитор Виктор Началов. Возлюбленный Юли хоккеист Александр Фролов сейчас пока не может приехать к ней - находится на сборах.