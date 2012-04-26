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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась секретом красоты (ВИДЕО)

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

peoples.ru
peoples.ru

Анна Семенович готовится к свадьбе. Девушка последнее время расцвела. Очевидно, приятные хлопоты греют душу и положительно влияют на внешность. Сама Семенович о личной жизни не распространяется.

 Но ее бывшая коллега - "блестяшка" Надя Ручка проговорилась о предстоящем бракосочетании Семенович. Анна говорит только, что у нее все отлично. На юбилейном концерте исполнителя Сергея Трофимова Анна Семенович блистала. Певица напомнила, что они с этим артистом танцевали в шоу "Стиляги" и очень подружились.

 Весь вечер Аня порхала, заряжая окружающих хорошим настроением, ее с удовольствием чмокали  коллеги-мужчины, а некоторые дамы  завистливо косились. По словам Анны, поддерживать красоту ей помогает правильное питание и витамины. Их она покупает за границей. Семенович ежедневно выпивает стакан свежевыжатого апельсинового или мандаринового сока.

И непременно устраивает полноценные выходные, чтобы избежать стресса. Она закрывается дома, общается с друзьями, смотрит телевизор, готовит вкусненькое.  У нее есть фирменные рецепты - тушеный кролик, утка, запеченная с гречкой, сырный пирог, пишет "ЭГ". Будущему мужу Анны Семенович обеспечены вкусные обеды.  

Еще Семенович любит отдыхать на природе: дача, шашлыки с верными друзьями, которые любят ее без макияжа и в обычных майках и джинсах.

ИЧ

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