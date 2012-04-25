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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Тарзан озадачен: у Наташи Королевой изменился вид сзади

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта smigid.ru
Фото с сайта smigid.ru

Наташа Королева, которая всегда очень трепетно относилась к своей фигуре, решилась изменить ее ради супруга. Артистка отправилась к пластическому хирургу, чтобы увеличить пятую точку.


 Наташа, несмотря на роскошные пышные формы, видимо, хочет стать еще привлекательнее.
- Мне не хватало просто, и я решила - надо психануть и сделать, - рассказала звезда. Она уверена, что, увеличив ягодицы, она будет выглядеть еще сексуальнее, что тем самым еще больше будет привлекать зрителей и любимого мужа, Тарзана.
«Это пластическая операция, что вы не знаете? Я сделала пластическую операцию на ж... . Все делают грудь, а я сделала зад», - сообщила Королева, пишет eg.ru.
Реакцию Тарзана она прокомментировала так: « Его мечта сбылась наконец-то! У жены появилась негритянская ж... Была украинская, а стала негритянская!».


 Теперь украинская пресса спорит, действительно ли звезда легла под нож хирурга, или это очередная шутка для самопиара.


НС

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