В Сибири запретили концерты ДДТ

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25 апреля 2012, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Известной российской рок-группе ДДТ власти ряда сибирских городов запретили проводить концерты. Указания были даны чиновниками по телефонам, "так что даже в суд на них не подать".



В заявлении под названием "Лебединое озеро, товарищи!", опубликованном на официальном сайте рок-группы, говорится: "Администрация Кемеровской области отменила наши концерты в своих владениях, хотя билеты в Кемерово и Юрге, фактически, были распроданы. Видимо, маловато "патриотической эротики" в нашей новой программе. В Тюмени для нас вообще зала не нашлось. В Омске какой-то местный министр тоже запретил концертным залам провести наше "отчаянное шоу".

Местные власти не дали "Интерфакс" комментарии по этому поводу.



