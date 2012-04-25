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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анжелика Варум косит под Мадонну? (ФОТО, ВИДЕО)

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

mvschool.ru
mvschool.ru

Наряды певицы Анжелики Варум волнуют мужчин и сводят с ума женщин. 42-летняя артистка считается одним из секс-символов российской эстрады.

 Даже молодые девушки позавидовали формам жены Леонида Агутина, когда длинноногая Анжелика вышла на сцену на одном из концертов в замшевых ботфортах на высоких каблуках, в сверкающем топе модного телесного цвета и в черных трусах с высокой талией, сообщает "Экспресс-газета".  

Когда Варум повернулась спиной - зрители замерли - совсем голая спина. Но фигура певицы безупречна. Завистливые дамочки не удержались и предположили, что Варум косит под Мадонну. 

Напомним, 53-летняя Мадонна шикарно выглядит. И у нашей певицы хороший вкус.

(Фото Ларисы Кудрявцевой)

Анжелика Варум косит под Мадонну? (ФОТО, ВИДЕО)

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