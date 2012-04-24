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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Актриса Дженифер Энистон готовится к свадьбе

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Дженнифер Энистон готовится к собственной свадьбе. Бывшая супруга  Брэда Питта спокойно отнеслась к информации о его предстоящей свадьбе с Анджелиной Джоли.

43-летняя звезда Голливуда заявила, что абсолютно счастлива со своим женихом Джастином Теру - актером и сценаристом. По данным портала TMZ, их бракосочетание состоится в конце года на острове Крит.

 Крит - родина отца Джен Янниса Анастасакиса. Пара не планирует громких вечеринок. По данным иностранных СМИ, свадебную церемонию организует один из пятизвездочных отелей осрова. Вероятно, эта свадьба Дженнифер Энистон будет  скромнее их свадьбы с Бредом Питтом. Напомним, торжество состоялось в 2000 году в Малибу.

После развода красотка Энистон долго страдала, ей не везло с мужчинами. Но в прошлом году она на съемках фильма «Страсть к перемене мест» познакомилась с  Джастином Теру.

Сейчас Джен и Джастин вместе живут  в Лос-Анджелесе в элитной резиденции Bel Air.

ИЧ

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