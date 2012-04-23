Елена Ваенга скоро уйдет в декретный отпуск (ВИДЕО)

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23 апреля 2012, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Популярная исполнительница Елена Ваенга беременна и скоро уйдет в декретный отпуск. Бас-гитарист Иван Любимов, работающий в коллективе артистки, рассказал, что певица распускает музыкантов после 9 мая на неопределенный срок в связи с беременностью и предстоящими родами.

Они уже ищут работу. В настоящее время Елена, давно мечтающая о малыше, на седьмом месяце беременности. Первенец Ваенги появится на свет в июле, сообщает 7d.org.ua.

Музыканты Елены не исключают, что она вернется на сцену осенью. Директор коллектива Ваенги Руслан Сулимовский выразил надежду, что в сентябре певица уже будет готова выступать. Но, естественно, все будет зависеть от ее физического состояния.