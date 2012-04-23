Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Елена Ваенга скоро уйдет в декретный отпуск (ВИДЕО)

23 апреля 2012, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Популярная исполнительница Елена Ваенга беременна и скоро уйдет в декретный отпуск.  Бас-гитарист Иван Любимов, работающий в коллективе артистки, рассказал, что  певица распускает музыкантов после 9 мая на неопределенный срок в связи с беременностью и предстоящими родами.

 Они уже ищут работу. В настоящее время Елена, давно мечтающая о малыше, на седьмом месяце беременности. Первенец Ваенги появится на свет в июле, сообщает 7d.org.ua.

Музыканты Елены не исключают, что она  вернется на сцену  осенью. Директор коллектива Ваенги Руслан Сулимовский выразил надежду, что в сентябре певица уже будет готова выступать. Но, естественно, все будет зависеть от ее физического состояния.

ИЧ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан