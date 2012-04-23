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Кристина Орбакайте обидела Андрея Малахова (ВИДЕО)

23 апреля 2012, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте обидела Андрея Малахова - телеведущего и редактора журнала. Певица   обвинила Малахова в непрофессионализме.  По мнению артистки, таблоид  StarHit за последнее время не написал ни одной правдивой статьи ни об одном члене знаменитого звездного семейства.

Об этом Орбакайте написала в своем Твиттере.  Анастасия Калманович поддержала дочь Примадонны Аллы Пугачевой. По ее словам, формат издания изменился в худшую сторону, сообщает 7d.org.ua.

 Андрея Малахова эти слова задели. "Если испортился формат так надо и писать- а текст про неправду когда каждая статья согласовывается бред", - ответил он. Орбакайте, ставшая недавно мамой в третий раз, пока не ответила.

ИЧ

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