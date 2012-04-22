Известный актер с женой темпераментно выясняли, кто виновен в ДТП

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22 апреля 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Ольга Васильева, жена народного артиста России Дмитрия Назарова, попала в аварию на Садовом кольце, возле дома 50 по улице Земляной Вал. Она ехала на автомобиле Renault в сторону Таганской площади.



Пытаясь перестроиться в другой ряд, Ольга задела автомобиль BMW Х6. Водитель автомобиля Алексей Старостин и актриса вышли из своих машин и начали разбираться, кто прав, кто виноват. Сначала поругались, а потом и подрались. Ольга утверждает, что Старостин сделал попытку ее ударить, но он заявил, что даже не думал защищаться. По словам Алексея, вскоре туда приехал сам Дмитрий Назаров, и тоже начал на него нападать. В результате все отправились в ОМВД «Таганский» - писать заявление.



