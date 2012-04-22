Участник группы Bee Gees Робин Гибб вышел из комы

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22 апреля 2012, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

uniastrum.ru

Участник британской группы Bee Gees вокалист Робин Гибб, впавший в кому в середине апреля, выведен из кризисного состояния, сообщил СМИ представитель музыканта Даг Райт ( Doug Wright ).

В настоящее время Гибб начал кивать и давать знаки в ответ на вопросы своих близких.