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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Участник группы Bee Gees Робин Гибб вышел из комы

22 апреля 2012, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

uniastrum.ru
uniastrum.ru

 

Участник британской группы Bee Gees вокалист Робин Гибб, впавший в кому в середине апреля, выведен из кризисного состояния, сообщил СМИ представитель музыканта Даг Райт ( Doug Wright ). 
В настоящее время Гибб начал кивать и давать знаки в ответ на вопросы своих близких.
ЕП

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