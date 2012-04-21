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Певец Томас Андерс побоялся погладить своего тезку в "семье" братьев Запашных

21 апреля 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Известные дрессировщики братья Запашные во Всемирный день цирка, который отмечается сегодня, отправились на концерт популярного певца Томаса Андерса, который, как и они, оказался на гастролях в Уфе.


На концерте братья представили ему  его тезку - пятимесячного белого тигренка. Двух белых тигрят, которых выкормила собака после того как от них отказалась мама-тигрица, Запашные купили в Ижевском зоопарке.
"В середине концерта Томас Андерс представил нас как гостей своего концерта, и мы с Аскольдом вышли на сцену. Аскольд сказал: "У вас уже давно миллионы поклонников в России, а пять месяцев назад в нашем тигрином семействе появился еще один, которого мы и просим разрешить назвать вашим именем", - рассказал Эдгард. При этом тигренка они взяли с собой на концерт.
По его словам, малыш, оказавшись перед тысячами зрителей, сначала попятился, а потом спокойно улегся на сцену и начал фырчать.
"Томас Андерс стоял метрах в двух от тигренка, так и не решился погладить своего тезку. Он сказал: "Нет уж, я очень уважаю хищных зверей", - сказал Эдгард Запашный.
Всех хищников в Цирке братьев Запашных называют именами известных музыкантов. У дрессировщиков уже есть тигренок Дитер, названный в честь второго солиста дуэта Modern Talking - Дитера Болена.


Томас Андерс - один из солистов популярного в 1980-е годы немецкого англоязычного вокального дуэта Modern Talking.

НС

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