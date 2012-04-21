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//Шоу-бизнес

Алла Пугачева сватала Ксению Собчак за Киркорова

21 апреля 2012, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Примадонна Алла Пугачева давно развелась со своим четвертым мужем королем поп-музыки Филиппом Киркоровым, но печется о его личной жизни. Певице хотелось бы, чтобы Филипп был счастлив.  

В гостях у Ксении Собчак - телеведущей программы  "Собчак живьем" на телеканале "Дождь" - дамы обсудили политику и секреты счастливого замужества. О личной жизни заговорили после того, как Ксюша попросила у Аллы Борисовны, которая, кстати, замужем пятый раз, совета, как удачно выйти замуж. Собчак поделилась, что ей нравятся "мужчины-мачо" вроде Владимира Высоцкого или Владимира Машкова. Ксения отметила, что Филипп Киркоров ей тоже нравится. Алла Борисовна подхватила и сказала, что Собчак и надо выйти замуж за Киркорова.

Мудрая и проницательная Пугачева предположила, что у Ксении остались юношеские комплексы:  "Бывает в жизни женщины облом, который мешает ей всю жизнь". По ее словам, Собчак старается не подавать виду.  Но в 30 лет это уже надо забыть. 

Кстати, Алла Борисовна не устает называть  идеалом мужчины своего мужа - 35-летнего юмориста Максима Галкина. 

ИЧ

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