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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Вору, обокравшему квартиру Соколова, вынесли приговор

18 апреля 2012, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Тверской суд Москвы приговорил к 6 годам колонии строгого режима Павла Счастливого, признав его виновным в краже из квартиры актера Андрея Соколова имущества на сумму более 12 миллионов рублей.


 Такое решение судья Юлия Скащенко приняла, объединив два назначенных наказания.
Первый приговор сроком на один год и восемь месяцев лишения свободы, также за кражу, был назначен жителю Нижнего Новгорода Счастливому Мытищинским судом Подмосковья.
В своем решении судья учла наличие у Счастливого на иждивении 12-летней дочери, его раскаяние в содеянном, а также положительные характеристики с места работы.
При этом суд учел, что Счастливый является рецидивистом - ранее он неоднократно был осужден за кражи, сообщает РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы параллельно рассматривает иск актера к управляющей компании, в котором он требует компенсацию в размере около 9 миллионов рублей за кражу из его квартиры.

Ранее «АН» писали: В августе прошлого года воры забрались в апартаменты  актера в элитном жилом комплексе «Невский» в центре Москвы.

НС

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