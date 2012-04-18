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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Елена Захарова вернулась в строй, став суррогатной матерью

18 апреля 2012, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса снова начала сниматься в кино. Она снялась в главной роли мелодрамы «У бога свои планы». Эта работа стала настоящим спасением, после трагической гибели дочери и тяжелейшей депрессии.


 Главная героиня фильма – 35-летняя Настя Светлова зарабатывает на жизнь суррогатным материнством. При родах пятого ребенка женщина получает серьезную травму, из-за нее она больше не сможет иметь детей. Настя пытается покончить с собой, но в последнюю минуту передумывает и решает отыскать своих биологических детей.
 После трагической смерти восьмимесячной дочери актриса полностью погрузилась в работу - с утра до ночи снимается в кино и репетирует в театре Луны.
- Этот фильм дает свет и надежду на то, что все будет хорошо, - говорит Захарова. – Это те эмоции, которые сегодня так не хватают нашему зрителю.
По сценарию, героиня Елены предпринимает несколько попыток суицида, одну из которых снимали на мосту Богдана Хмельницкого в Москве. Как признается актриса, в сцене решили обойтись без дублера поэтому Захаровой пришлось самой пройтись прямо над пропастью, несмотря на страх. Сцену, когда героиню сбивает машина, тоже снимали без каскадеров, сообщает eg.ru.
- Психологически было очень тяжело играть попытки самоубийства, к тому же у моей героини их будет несколько, - признается актриса. - Я верующий человек, и считаю это самым тяжким грехом.

НС

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