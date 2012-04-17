"Евровидения" без Билана не будет

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17 апреля 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дима Билан едет в Баку, как специальный гость конкурса. Оргкомитет «Евровидения» пригласил его выступить в эфире конкурса, во втором полуфинале - 24 мая. Там будет сюрприз, о котором Дима пока умалчивает.



А 23 мая он будет петь вместе со второй половинкой дуэта, который в прошлом году победил - с певицей Никки. Во время самого «Евровидения» будет большая презентация дуэта в «Евроклубе». С Никки Дима познакомился в Азербайджане в прошлом году. Пришла идея сделать дуэт «Обними меня», как Билан считает, он получился очень красивым, публикует eg.ru.

По поводу его отношения к «Бурановским бабушкам» Дима ответил так: «сейчас во времена всего искусственного, интернета, гламура и прочего, бабулечки всех поразили настоящим, чистым, искренним. Раз - и у людей наступило раскрепощение! Это наши корни, традиции - вот чем они взяли!»



