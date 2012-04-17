Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

"Евровидения" без Билана не будет

17 апреля 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дима Билан едет в Баку, как специальный гость конкурса. Оргкомитет «Евровидения» пригласил его выступить в эфире конкурса, во втором полуфинале - 24 мая. Там будет сюрприз, о котором Дима пока умалчивает.


  А 23 мая он будет петь вместе со второй половинкой дуэта, который в прошлом году победил - с певицей Никки. Во время самого «Евровидения» будет большая презентация дуэта в «Евроклубе». С Никки Дима  познакомился в Азербайджане в прошлом году. Пришла идея сделать дуэт «Обними меня», как Билан считает, он получился очень красивым, публикует eg.ru.
По поводу его отношения к «Бурановским бабушкам» Дима ответил так: «сейчас во времена всего искусственного, интернета, гламура и прочего, бабулечки всех поразили настоящим, чистым, искренним. Раз - и у людей наступило раскрепощение! Это наши корни, традиции - вот чем они взяли!»

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан