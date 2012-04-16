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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анне Дубовицкой не удастся родить в США

16 апреля 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Несчастье у экс-солистки группы «Блестящие» Анной Дубовицкой произошло в выходные в центре Москвы. Рожать Анна Дубовицкая теперь вынуждена в Москве, полет в Америку отменяется.


 Вместе с сестрой она буквально на 15 минут зашла в магазин, а вернувшись, обнаружила, что лишилась документов. Преступники разбили стекло машины и украли с заднего сидения папку, в которой лежал планшет Анны Дубовицкой, несколько оплаченных квитанций и загранпаспорт певицы с только что полученной американской визой.
Сегодня Анна, находящаяся на 9 месяце беременности, должна была вылететь в США, где в одной из частных клиник собиралась родить ребенка. Однако воры полностью поменяли ее планы.

НС

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